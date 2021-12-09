Роскачество составило рейтинг российских игристых вин
Большинство – 85% - российских игристых вин соответствует повышенному стандарту качества. Об этом говорится в исследовании Роскачества.
Эксперты ведомства оценили 147 образцов игристых вин и российского шампанского. 84,35% из них поставлен балл от 78 и выше - из 100 максимальных.
В число лучших игристых вин, изготовленных по методу Шарма (используется вторичное брожение в нержавеющей емкости высокого давления акратофоре), попали в основном образцы из Краснодарского края (Таманский полуостров и Новороссийск), Крыма и Севастополя. В топ-20 вошли вина, произведенные в Дагестане и в долине Дона (Ростовская область), а также несколько образцов из других регионов Кубани (Крымск и Геленджик).
Самое дешевое такое вин, изготовленное методом Шарма, было приобретено за 170 рублей, а наиболее дорогое - за 735 рублей. Как отмечает Роскачество, лучшее игристое вино в рейтинге обойдется покупателю в 445 рублей.
Рейтинг напитков опубликован на сайте Роскачества.
Ранее эксперты выяснили, что «новогодний набор» в ноябре в России подорожал на 19% в годовом выражении. В этом году набор традиционных новогодних товаров обойдется почти в 5 тысяч рублей.
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