«Новогодний набор» в России подорожал почти до 5 тысяч рублей

«Новогодний набор» в ноябре в России подорожал на 19% в годовом выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Опрос: 46% россиян готовы потратить на новогодние подарки более 3 тысяч рублей

Как выяснили аналитики, сейчас набор традиционных новогодних товаров обойдется почти в 5 тысяч рублей. В частности, стоимость искусственной елки выросла на 23%, до 3 196 рублей, гирлянд — на 4%, до 485 рублей. Подорожали и елочные украшения: на набор шаров придется потратить около 392 рублей (на 33% больше), новогоднюю звезду — 178 рублей (плюс 19%), мишуру — 106 рублей, что на 7% выше прошлогодних показателей.

Кроме того, выросли цены на традиционные для праздника угощения. Бутылка шампанского обойдется в среднем в 465 рублей — на 8% дороже, чем год назад — а мандарины можно купить за 113 рублей (+7%).

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ФОТО: pixabay.com
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