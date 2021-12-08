«Новогодний набор» в России подорожал почти до 5 тысяч рублей

Как выяснили аналитики, сейчас набор традиционных новогодних товаров обойдется почти в 5 тысяч рублей. В частности, стоимость искусственной елки выросла на 23%, до 3 196 рублей, гирлянд — на 4%, до 485 рублей. Подорожали и елочные украшения: на набор шаров придется потратить около 392 рублей (на 33% больше), новогоднюю звезду — 178 рублей (плюс 19%), мишуру — 106 рублей, что на 7% выше прошлогодних показателей.

Кроме того, выросли цены на традиционные для праздника угощения. Бутылка шампанского обойдется в среднем в 465 рублей — на 8% дороже, чем год назад — а мандарины можно купить за 113 рублей (+7%).

