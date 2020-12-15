Назван регион с самой неблагоприятной погодой

Самая неблагоприятная погода в ближайшие дни ожидается на Камчатке, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, в этом регионе прогнозируются снегопады и высокая опасность схода лавин. Такая погода продержится до 17 декабря. Как отметил синоптик, циклон, который подошел с Тихого океана, создает условия для интенсивных осадков и сильного ветра.