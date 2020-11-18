Назван регион России с самой высокой заболеваемостью COVID-19
Карелия стала регионом с самой высокой заболеваемостью коронавирусом в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
В Карелии уровень заболеваемости составляет 61,8 на 100 тысяч человек. По словам Голиковой, самый низкий показатель демонстрирует республика Татарстан.
Ранее главврач больницы №15 имени Филатова Валерий Верочко заявил, что говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве пока рано.
«Ежедневно к нам поступает около 180 пациентов в сутки... За прошедшую неделю было выявлено более 40 тысяч случаев коронавирусной инфекции, что в 1,5 раза больше, чем в начале октября. Мы готовы к любому развитию событий. У нас порядка 1,9 тысячи коек, если понадобится, мы готовы…», - сказал он.
За минувшие сутки в России выявили 20985 новых случаев заражения COVID-19. Между тем, в Москве число заболевших за день снизилось, но умерло 456 пациентов. Это рекордное число смертей от коронавируса в столице с начала эпидемии.
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