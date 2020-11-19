Назван размер штрафа для интернет-ресурсов за цензуру СМИ

По словам парламентария, крупные зарубежные IT-платформы все чаще ограничивают российские СМИ: блокируют и удаляют из поисковой выдачи их аккаунты, ограничивают распространение публикаций, а иногда удаляют опубликованные материалы.

Ранее сообщалось, что законопроект о санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру российских СМИ планируется внести на рассмотрение в Госдуму в четверг, передает RT.

Между тем Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций направила в адрес компании Google требование о снятии ограничений, установленных в отношении YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева, сообщает «Свободная пресса».

