Назван размер штрафа для интернет-ресурсов за цензуру СМИ
Штраф для интернет-платформ за цензуру российских СМИ может составить от нескольких тысяч до 3 млн рублей. Об этом сообщил один из авторов проекта закона об ответных мерах за ограничение доступа к информации Антон Горелкин, передает РИА Новости.
По словам парламентария, крупные зарубежные IT-платформы все чаще ограничивают российские СМИ: блокируют и удаляют из поисковой выдачи их аккаунты, ограничивают распространение публикаций, а иногда удаляют опубликованные материалы.
Ранее сообщалось, что законопроект о санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру российских СМИ планируется внести на рассмотрение в Госдуму в четверг, передает RT.
Между тем Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций направила в адрес компании Google требование о снятии ограничений, установленных в отношении YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева, сообщает «Свободная пресса».
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