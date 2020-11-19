Назван размер штрафа для интернет-ресурсов за цензуру СМИ

Штраф для интернет-платформ за цензуру российских СМИ может составить от нескольких тысяч до 3 млн рублей. Об этом сообщил один из авторов проекта закона об ответных мерах за ограничение доступа к информации Антон Горелкин, передает РИА Новости.

В Госдуму внесут проект о санкциях за цензуру российских СМИ

По словам парламентария, крупные зарубежные IT-платформы все чаще ограничивают российские СМИ: блокируют и удаляют из поисковой выдачи их аккаунты, ограничивают распространение публикаций, а иногда удаляют опубликованные материалы.

Ранее сообщалось, что законопроект о санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру российских СМИ планируется внести на рассмотрение в Госдуму в четверг, передает RT.

Между тем Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций направила в адрес компании Google требование о снятии ограничений, установленных в отношении YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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