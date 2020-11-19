В Госдуму внесут проект о санкциях за цензуру российских СМИ

Собеседник пояснил, что документ планируется принять по согласованию с МИД, так как речь идет об иностранных компаниях, пишут «Известия».

По его словам, согласно законопроекту, иностранным интернет-платформам будут грозить меры, в том числе за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Касаться это будет не только социальных сетей, но и крупных IT-платформ, отмечает «Газета.ру».

Ранее в Госдуме поддержали блокировку подозрительных переводов по карте на 25 дней. Об этом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в эфире НСН. Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян рассказал, зачем нужен этот законопроект. По его словам, зачастую сами клиенты банков допускают ошибки и сообщают данные своих банковских карт мошенникам. При этом они затем обращаются в банки с требованием отменить операцию.



