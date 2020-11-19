В Госдуму внесут проект о санкциях за цензуру российских СМИ
Решения о мерах в отношении зарубежных интернет-платформ за цензуру российских СМИ планируется принимать по согласованию с МИД России. Об сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Планируется, что соответствующий законопроект, авторами которого стала группа депутатов из нескольких фракций, сегодня будет внесен в Госдуму. В качестве ответных мер будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы.
Собеседник пояснил, что документ планируется принять по согласованию с МИД, так как речь идет об иностранных компаниях, пишут «Известия».
По его словам, согласно законопроекту, иностранным интернет-платформам будут грозить меры, в том числе за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Касаться это будет не только социальных сетей, но и крупных IT-платформ, отмечает «Газета.ру».
Ранее в Госдуме поддержали блокировку подозрительных переводов по карте на 25 дней. Об этом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в эфире НСН. Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян рассказал, зачем нужен этот законопроект. По его словам, зачастую сами клиенты банков допускают ошибки и сообщают данные своих банковских карт мошенникам. При этом они затем обращаются в банки с требованием отменить операцию.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+20 985 / сут.
Умерли
34 387+456 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+25 179 / сут.
- В четверг в Москве потеплеет
- В Госдуму внесут проект о санкциях за цензуру российских СМИ
- В аэропортах Москвы из-за ледяного дождя отменили и задержали 29 рейсов
- Эксперты: качество водки не зависит от ее цены
- Проценко рассказал о работе больницы в Коммунарке после инцидента с кислородной трубой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru