Назван размер пособия по безработице в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на будущий год. Документ был опубликован на сайте правовой информации. Постановление вступит в силу с 1 января будущего года.
Согласно документу, размер пособий останется на уровне этого года. Минимальная выплата по безработице составит полторы тысячи рублей, а максимальная - восемь тысяч рублей. Для лиц предпенсионного возраста минимальный уровень пособия будет такой же, а максимальный составит 11 280 рублей.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что более 15 миллионов граждан страны не обращаются за соцподдержкой, потому что не знают о ней. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в эфире НСН поддержал точку зрения Силуанова на чрезмерную бюрократизацию.
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