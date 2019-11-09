Назван размер пособия по безработице в 2020 году

Согласно документу, размер пособий останется на уровне этого года. Минимальная выплата по безработице составит полторы тысячи рублей, а максимальная - восемь тысяч рублей. Для лиц предпенсионного возраста минимальный уровень пособия будет такой же, а максимальный составит 11 280 рублей.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что более 15 миллионов граждан страны не обращаются за соцподдержкой, потому что не знают о ней. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в эфире НСН поддержал точку зрения Силуанова на чрезмерную бюрократизацию.

