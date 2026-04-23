Мать похищенной в Мексике россиянки заявила о давлении на дочь

Мать похищенной в Мексике россиянки Кристины Романовой заявила, что слова дочери о желании остаться в стране могли быть сделаны под давлением. Как она сообщила РЕН ТВ, достоверными можно считать только письменные обращения девушки к российским консулам с просьбой о помощи.

По словам женщины, речь идет о двух письмах на русском языке, переданных летом 2025 года через консульство. В них, как утверждает мать, Кристина сообщала о тяжелом положении, давлении, лишении свободы и принуждении к приему психотропных препаратов, а также указывала, что чувствует себя в безопасности только в России.