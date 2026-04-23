Мать похищенной в Мексике россиянки заявила о давлении на дочь

Мать похищенной в Мексике россиянки Кристины Романовой заявила, что слова дочери о желании остаться в стране могли быть сделаны под давлением. Как она сообщила РЕН ТВ, достоверными можно считать только письменные обращения девушки к российским консулам с просьбой о помощи.

По словам женщины, речь идет о двух письмах на русском языке, переданных летом 2025 года через консульство. В них, как утверждает мать, Кристина сообщала о тяжелом положении, давлении, лишении свободы и принуждении к приему психотропных препаратов, а также указывала, что чувствует себя в безопасности только в России.

Несовершеннолетняя россиянка в Мексике заявила о желании остаться в стране

Мать также усомнилась в заявлениях, сделанных дочерью во время официального опроса в Мексике, где та якобы выразила желание остаться в стране. Она считает, что эти слова могли быть произнесены под влиянием людей, присутствовавших при опросе.

Кристину Романову похитили в Мехико в 2023 году, позже ее обнаружили в Тихуане. По данным матери, девушку удерживали и подвергали насилию. Российская сторона поднимала этот вопрос на дипломатическом уровне, однако мексиканские власти заявляют, что девушка осталась в стране добровольно, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
