Мать похищенной в Мексике россиянки заявила о давлении на дочь
Мать похищенной в Мексике россиянки Кристины Романовой заявила, что слова дочери о желании остаться в стране могли быть сделаны под давлением. Как она сообщила РЕН ТВ, достоверными можно считать только письменные обращения девушки к российским консулам с просьбой о помощи.
По словам женщины, речь идет о двух письмах на русском языке, переданных летом 2025 года через консульство. В них, как утверждает мать, Кристина сообщала о тяжелом положении, давлении, лишении свободы и принуждении к приему психотропных препаратов, а также указывала, что чувствует себя в безопасности только в России.
Мать также усомнилась в заявлениях, сделанных дочерью во время официального опроса в Мексике, где та якобы выразила желание остаться в стране. Она считает, что эти слова могли быть произнесены под влиянием людей, присутствовавших при опросе.
Кристину Романову похитили в Мехико в 2023 году, позже ее обнаружили в Тихуане. По данным матери, девушку удерживали и подвергали насилию. Российская сторона поднимала этот вопрос на дипломатическом уровне, однако мексиканские власти заявляют, что девушка осталась в стране добровольно, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Россиянам объяснили, как оформить больничный при нервном срыве
- Продюсеру «Ласкового мая» грозит суд из-за ИИ-версии «Седой ночи»
- Мать похищенной в Мексике россиянки заявила о давлении на дочь
- «Профессионал с большой буквы»: Каким запомнился коллегам Алексей Пиманов
- Шансы Орбана возглавить Еврокомиссию оценили как минимальные
- Адвокаты предложили бесплатно защищать Соловьева в споре с Боней
- Визит принца Гарри в Киев связали с борьбой за британский трон
- Двойник «Субстанции»? Как фильм «Сахарин» вписался в тренд на боди-хорроры
- Суд признал банкротом компанию с долей мужа Блиновской
- Россияне массово потеряли доступ к турецкого приложению Ишбанка