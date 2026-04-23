Шансы Орбана возглавить Еврокомиссию оценили как минимальные

Шансы Виктора Орбана занять пост главы Европейской комиссии после поражения на выборах в Венгрии близки к нулю, поскольку он утратил влияние и вряд ли получит поддержку стран ЕС. Об этом РЕН ТВ заявил сотрудник ИМЭМО РАН Артем Ильинский.

По его словам, на этом фоне предложение лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра назначить Орбана главой Еврокомиссии носит скорее декларативный характер. Сам Мадьяр объяснял инициативу тем, что Орбан проводил жесткую миграционную политику и пользовался поддержкой населения.