Шансы Орбана возглавить Еврокомиссию оценили как минимальные
Шансы Виктора Орбана занять пост главы Европейской комиссии после поражения на выборах в Венгрии близки к нулю, поскольку он утратил влияние и вряд ли получит поддержку стран ЕС. Об этом РЕН ТВ заявил сотрудник ИМЭМО РАН Артем Ильинский.
По его словам, на этом фоне предложение лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра назначить Орбана главой Еврокомиссии носит скорее декларативный характер. Сам Мадьяр объяснял инициативу тем, что Орбан проводил жесткую миграционную политику и пользовался поддержкой населения.
Ранее действующий председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддерживала самого Мадьяра, рассчитывая на более проевропейский курс Венгрии после смены власти. По данным СВР России, в ЕС рассматривались сценарии его прихода к власти при содействии европейских структур.
После выборов Будапешт уже изменил ряд позиций. Венгрия сняла вето на кредит Украине в размере 90 миллиардов евро и согласилась с новым пакетом санкций против России. По мнению Ильинского, это может быть связано с попыткой добиться разморозки средств, заблокированных Еврокомиссией, при этом в долгосрочной перспективе подход страны к Украине может существенно не измениться, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Шансы Орбана возглавить Еврокомиссию оценили как минимальные
