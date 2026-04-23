«Профессионал с большой буквы»: Каким запомнился коллегам Алексей Пиманов
Ушедший из жизни телеведущий Алексей Пиманов очень трепетно относился к своей работе, каждый выпуск передачи «Человек и закон» был для него ребенком, сказала НСН Наталья Фролова.
Ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов, ушедший из жизни 23 апреля, запомнился не только как настоящий профессионал, но и как справедливый и честный человек, его смерть стала шоком для коллег. Об этом НСН заявила шеф-редактор «Первого канала» Наталья Фролова.
Режиссер, сценарист, продюсер, журналист, политический деятель, заслуженный артист России и ведущий программы «Человек и закон» на «Первом канале» Алексей Пиманов умер на 65-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба телеканала. Фролова назвала Пиманова профессионалом и человеком с большой буквы.
«Я совершенно ошарашена этой новостью. Алексей Пиманов был человеком и профессионалом с большой буквы. Мало того, что он всегда качественно выполнял свою работу, он еще и всегда учитывал все пожелания коллег, что бывает довольно редко. Вообще на телевидении очень много конфликтов, особенно когда есть разница в статусе. У него никогда этого не было, он абсолютно одинаково относился как к администратору, так и к продюсеру, никогда ни на кого не смотрел сверху вниз. Кроме того, Пиманов был очень справедливым, честным, благородным человеком, его программа “Человек и закон” была очень непростой, но он справлялся. Пиманов всегда понимал обе стороны, понимал, что ситуация никогда не бывает однозначной. И еще он очень переживал за каждую программу, каждая из них была его ребенком», — сказала Фролова.
Телеграмму с соболезнованиями родным и близким Пиманова направил президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Ранее в возрасте 89 лет умерла телеведущая и диктор, преподаватель Высшей национальной Школы телевидения Светлана Жильцова. Об этом сообщила «Радиоточка НСН»
