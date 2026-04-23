По всей видимости, список «непослушных» союзников США у американского лидера Дональда Трампа действительно есть, однако непонятно, по какому принципу он составлялся. Об этом НСН заявил политолог-американист Константин Блохин.

Трамп ранее составил список «непослушных» союзников. Об этом свидетельствует расследование глобальных репортеров медиаконцерна Axel Springer Джека Детча и Пола Маклири. По словам трёх европейских дипломатов и одного сотрудника Минобороны США, американские чиновники в преддверии визита генсека НАТО Марка Рютте в Вашингтон подготовили обзор деятельности членов альянса в рамках НАТО и распределили их по категориям. Блохин отметил, что непонятно, чем руководствовался Трамп при составлении этого списка — интересами США или собственными предпочтениями.

«Думаю, этот список реально существует, потому что это в духе Трампа — припоминать старые обиды, делить людей на “своих” и “врагов”. А как там распределены силы, сказать очень сложно. Есть близкие страны, которые позиционируются как друзья Трампа, например, Венгрия, но сейчас действующий венгерский премьер Виктор Орбан проиграл на выборах. В какую теперь категорию попадет Будапешт, неизвестно. Есть премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который тоже себя позиционирует чуть ли не другом Трампа. Есть особые отношения между Великобританией и США, но Лондон не поддержал Трампа по Ирану. Есть Германия, которая также не поддержала Трампа по Ирану, но самая большая американская база находится в ФРГ. В какой список они попадут? Неизвестно. Чем Трамп будет руководствоваться — фундаментальными американскими интересами или личными предпочтениями? Тоже непонятно», — сказал Блохин.