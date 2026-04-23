Торговые войны и вывод войск: Что грозит «непослушным» союзникам США
Вашингтон вряд ли будет полностью выводить свои части из стран НАТО, однако некоторые подразделения будут направлены на сдерживание Китая, причем это будет преподнесено как санкции против некоторых союзников, сказал НСН Константин Блохин.
По всей видимости, список «непослушных» союзников США у американского лидера Дональда Трампа действительно есть, однако непонятно, по какому принципу он составлялся. Об этом НСН заявил политолог-американист Константин Блохин.
Трамп ранее составил список «непослушных» союзников. Об этом свидетельствует расследование глобальных репортеров медиаконцерна Axel Springer Джека Детча и Пола Маклири. По словам трёх европейских дипломатов и одного сотрудника Минобороны США, американские чиновники в преддверии визита генсека НАТО Марка Рютте в Вашингтон подготовили обзор деятельности членов альянса в рамках НАТО и распределили их по категориям. Блохин отметил, что непонятно, чем руководствовался Трамп при составлении этого списка — интересами США или собственными предпочтениями.
«Думаю, этот список реально существует, потому что это в духе Трампа — припоминать старые обиды, делить людей на “своих” и “врагов”. А как там распределены силы, сказать очень сложно. Есть близкие страны, которые позиционируются как друзья Трампа, например, Венгрия, но сейчас действующий венгерский премьер Виктор Орбан проиграл на выборах. В какую теперь категорию попадет Будапешт, неизвестно. Есть премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который тоже себя позиционирует чуть ли не другом Трампа. Есть особые отношения между Великобританией и США, но Лондон не поддержал Трампа по Ирану. Есть Германия, которая также не поддержала Трампа по Ирану, но самая большая американская база находится в ФРГ. В какой список они попадут? Неизвестно. Чем Трамп будет руководствоваться — фундаментальными американскими интересами или личными предпочтениями? Тоже непонятно», — сказал Блохин.
Собеседник НСН добавил, что президент США может начать против «непослушных» союзников экономические войны.
«Европу уже записали как враждебную силу, которую нужно перевоспитать, дисциплинировать, которой нужно навязать правую идеологию и сопротивляться глобалистским силам. В Европе были совершенно шокированы последней стратегией национальной безопасности США. “Непослушным” союзникам могут грозить торговые войны, которые Трамп и раньше пытался инициировать против Европы. Воевать с европейскими государствами он не будет, но какие-то экономические инструменты могут быть задействованы с обоснованием выравнивания торгового дефицита, торгового баланса в пользу США», — подчеркнул политолог.
По мнению Блохина, Вашингтону не удастся заставить другие страны нарастить взносы в НАТО, но некоторые американские части будут выведены из европейских государств.
«Вопросы взносов в НАТО решаются коллективно. Вашингтон играет главную роль, он годами пытаются увеличить эти взносы, но пока никак не получается. Вывод некоторых частей из союзных стран будет преподноситься как санкции, уже принято решение освободить часть ресурсов и сконцентрировать их на сдерживание Китая. Но полностью этот контингент не выведут. НАТО — это инструмент контроля США над Европой. Если Вашингтон полностью выведет войска, он лишится этого контроля», — подытожил он.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении приложить максимум усилий для сохранения единства НАТО и продолжения участия в альянсе США. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
