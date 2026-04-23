Милонов связал рост декретов среди мужчин с экономикой
Число мужчин, готовых уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо супруги, растет по экономическим причинам. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.
Поводом для обсуждения стали данные опроса SuperJob, согласно которым доля мужчин, допускающих для себя уход в декрет, впервые с 2015 года сравнялась с числом противников и составила 50%. По оценке депутата, это может указывать на проблемы в сфере малого бизнеса.
Милонов отметил, что традиционно мужчины чаще выступают основными добытчиками в семье, однако в ряде случаев женщины имеют более стабильный и высокий доход, работая по найму. В таких ситуациях, по его словам, распределение ролей меняется.
Парламентарий подчеркнул, что решения внутри семьи принимаются прежде всего из экономических соображений. Если доход супруги выше, мужчина может взять на себя уход за ребенком, чтобы сохранить общий уровень дохода семьи, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Агроном назвал основные ошибки при выращивании рассады
- Милонов связал рост декретов среди мужчин с экономикой
- Офтальмолог объяснила, почему весной кажется хуже зрение
- Торговые войны и вывод войск: Что грозит «непослушным» союзникам США
- В Госдуме усомнились в схеме возврата кредита ЕС Украине
- Россиянам объяснили, как оформить больничный при нервном срыве
- Продюсеру «Ласкового мая» грозит суд из-за ИИ-версии «Седой ночи»
- Мать похищенной в Мексике россиянки заявила о давлении на дочь
- «Профессионал с большой буквы»: Каким запомнился коллегам Алексей Пиманов
- Шансы Орбана возглавить Еврокомиссию оценили как минимальные