Продюсеру «Ласкового мая» грозит суд из-за ИИ-версии «Седой ночи»

Бывшему продюсеру «Ласкового мая» Андрею Разину может грозить уголовная ответственность за использование ИИ-каверa песни «Седая ночь», если в суде подтвердят незаконное размещение трека. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат Станислав Вершинин.

По его словам, речь может идти о нарушении авторских и смежных прав, за что предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до шести лет. Поводом для разбирательства стали заявления автора нейрокавера Августа Септемберова, который утверждает, что Разин без разрешения скачал композицию и разместил ее на стриминговых площадках.