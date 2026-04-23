Продюсеру «Ласкового мая» грозит суд из-за ИИ-версии «Седой ночи»
Бывшему продюсеру «Ласкового мая» Андрею Разину может грозить уголовная ответственность за использование ИИ-каверa песни «Седая ночь», если в суде подтвердят незаконное размещение трека. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат Станислав Вершинин.
По его словам, речь может идти о нарушении авторских и смежных прав, за что предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до шести лет. Поводом для разбирательства стали заявления автора нейрокавера Августа Септемберова, который утверждает, что Разин без разрешения скачал композицию и разместил ее на стриминговых площадках.
Как отмечает юрист, даже при подтверждении факта нарушения сам создатель ИИ-версии не сможет претендовать на доход от трека, поскольку сгенерированный нейросетью контент в России не признается объектом авторского права. По оценкам, композиция могла принести около 10 миллионов рублей тем, кто ее опубликовал.
Вершинин добавил, что получить часть дохода автор кавера сможет только в случае договоренности с правообладателями оригинальной песни — наследниками Юрия Шатунова, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
