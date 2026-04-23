Офтальмолог объяснила, почему весной кажется хуже зрение
Сезонного ухудшения зрения не существует, однако весной люди могут чаще ощущать сухость, усталость глаз и снижение четкости картинки. Об этом «Ленте.ру» рассказала офтальмолог сети «Счастливый взгляд» Анна Шамарова.
По ее словам, основное влияние оказывают сезонные факторы, прежде всего аллергия. Весной в воздухе повышается концентрация пыльцы и пыли, что может вызывать раздражение, зуд и слезотечение даже у людей без выраженной аллергии. Это нарушает защитную слезную пленку глаза и приводит к ощущению размытости зрения.
Еще одной причиной становится синдром сухого глаза, с которым сталкиваются более 60 процентов людей. Его обострение связано с перепадами температуры, ветром, сухим воздухом в помещениях и нагрузкой при работе за компьютером. В таких условиях возникают жжение, резь и временное ухудшение зрения, которое носит функциональный характер.
Дополнительную нагрузку создает и изменение светового режима: увеличение светового дня и яркости солнца приводит к появлению бликов и необходимости чаще щуриться. Особенно это заметно у людей с нарушениями зрения без коррекции, отметила врач, передает «Радиоточка НСН».
