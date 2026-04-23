Офтальмолог объяснила, почему весной кажется хуже зрение

Сезонного ухудшения зрения не существует, однако весной люди могут чаще ощущать сухость, усталость глаз и снижение четкости картинки. Об этом «Ленте.ру» рассказала офтальмолог сети «Счастливый взгляд» Анна Шамарова.

По ее словам, основное влияние оказывают сезонные факторы, прежде всего аллергия. Весной в воздухе повышается концентрация пыльцы и пыли, что может вызывать раздражение, зуд и слезотечение даже у людей без выраженной аллергии. Это нарушает защитную слезную пленку глаза и приводит к ощущению размытости зрения.