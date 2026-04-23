В Госдуме усомнились в схеме возврата кредита ЕС Украине

В Евросоюзе заявляют, что выданный Украине кредит в размере 90 миллиардов евро может быть погашен за счет репараций со стороны России, однако конкретных механизмов реализации такой схемы не существует. Об этом «Ленте.ру» сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, подобный подход выгоден Киеву, поскольку предполагает, что финансовая нагрузка ляжет не на Украину, а на третью сторону. При этом он считает, что такие заявления отражают намерение стран НАТО продолжать давление на Россию.

Новиков также отметил, что в Брюсселе, по его мнению, таким образом демонстрируют, что не рассчитывают на возврат средств со стороны Украины. Вместо этого там хотели бы переложить обязательства на Москву.

Парламентарий подчеркнул, что Россия не рассматривает возможность подобных выплат, и соответствующие инициативы в Государственной думе не обсуждаются, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике
ТЕГИ:ЕвросоюзКредитыУкраинаГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры