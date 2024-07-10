Назван психологический портрет женщины-чайлдфри
10 июля 202416:18
Александра Веснина
Нежелание иметь детей - не диагноз, а защитная реакция психики, заявила в пресс-центре НСН Ольга Софьянова.
Психолог Ольга Софьянова в пресс-центре НСН заявила, что психолог не сможет помочь женщине, которая не хочет детей и не видит в этом проблемы.
«Чаще всего это женщина, внутренние конфликты которой тянутся из детства. Это может быть неудачный первый сексуальный опыт, в принципе отношений. Внутренние конфликты вызывают вот такую адаптацию психики - не хотеть детей. Это не нарушение, это не болезнь и не диагноз, это такая адаптация психики у женщин к её внутренней психической реальности. Такие женщины в принципе оторваны от жизни, они не в контакте с реальностью. Нужно понимать, что без запроса никогда не бывает терапии, если сам человек не думает о том, что для него это проблема, то и решить психологу не получится», - сказала собеседница НСН.
Все попытки сподвигнуть женщину на первые роды нерезультативны, ранее заявил в пресс-центре НСН независимый демограф Алексей Ракша.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru