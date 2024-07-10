Демограф Ракша: В России проблема со смертностью, а не с рождаемостью

В России очень высокая смертность, а продолжительность жизни очень низкая, заявил в пресс-центре НСН Алексей Ракша.

В России практически не падает рождаемость, а вот со смертностью есть проблемы, заявил в пресс-центре НСН независимый демограф Алексей Ракша.

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«В России более тяжелая ситуация во смертностью, чем с рождаемостью. У нас почти не падает рождаемость, но уже не первое десятилетие в России очень высокая смертность, а продолжительность жизни очень низкая, особенно у мужчин. В России становится больше как бездетных, так и многодетных, норма размывается. Программа «родить хотя бы одного ребенка» уходит в прошлое, люди все меньше связаны социальных гнетом, который из подталкивает родить хотя бы одного ребенка. У нас с 90-х годов сильно выросла рождаемость третьих и четвертых детей. Развитие в сторону многодетности появилось в России благодаря маткапиталу, который ввели в 2007 году. Тогда сильно подскочила рождаемость. Фактически, государство этому поспособствовало. Оно толкнуло камень, а он покатился», - сказал собеседник НСН.

Ранее Ракша в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что сегодня в России меньше 20% молодежи, это один из рекордно низких показателей за всю историю.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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