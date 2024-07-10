Демограф: Рождение первого ребенка стимулированию не поддается

В России с 2015 года упала рождаемость первых детей, заявил в пресс-центре НСН Алексей Ракша.

Все попытки сподвигнуть женщину на первые роды нерезультативны, заявил в пресс-центре НСН независимый демограф Алексей Ракша.

Демограф Ракша: В России проблема со смертностью, а не с рождаемостью
«С 2015 года у нас упала рождаемость первых детей. Подчеркну: по всем исследованиям, которые только есть, рождаемость первых детей стимулированию не поддается, как и омоложение рождаемости. Все это нерезультативно», - сказал собеседник НСН.

Ранее Ракша в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что сегодня в России меньше 20% молодежи, это один из рекордно низких показателей за всю историю.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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