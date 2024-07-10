Демограф: Рождение первого ребенка стимулированию не поддается
10 июля 202416:10
Александра Веснина
В России с 2015 года упала рождаемость первых детей, заявил в пресс-центре НСН Алексей Ракша.
Все попытки сподвигнуть женщину на первые роды нерезультативны, заявил в пресс-центре НСН независимый демограф Алексей Ракша.
«С 2015 года у нас упала рождаемость первых детей. Подчеркну: по всем исследованиям, которые только есть, рождаемость первых детей стимулированию не поддается, как и омоложение рождаемости. Все это нерезультативно», - сказал собеседник НСН.
Ранее Ракша в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что сегодня в России меньше 20% молодежи, это один из рекордно низких показателей за всю историю.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru