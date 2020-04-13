Роспотребнадзор: Очагами половины вспышек коронавируса в регионах стали больницы
13 апреля 202018:32
В российских регионах зафиксированы 74 вспышки коронавируса, и в 55% случаев очагами стали больницы. Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По её словам, очаговая заболеваемость, в частности, наблюдается в Санкт-Петербурге, республике Коми и Мурманской области, передаёт РИА Новости.
Ранее стало известно о массовом заражении коронавирусом Covid-19 в
республиканской клинической больнице имени Г.Г. Куватова в Уфе. Там проверку начала прокуратура.
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