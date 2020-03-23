Назван правильный метод утилизации использованной медицинской маски

Врач-вирусолог Ирина Чернышова заявила в интервью изданию «Вечерняя Москва», что обязательным условием является регулярное мытье рук с мылом и горячей водой, а также обработка антисептическими средствами.

«Применение масок без дезинфекции конечностей в момент предохранения — бессмысленное занятие. Если вы будете носить маску, но не будете мыть руки, вы непременно заразитесь», - сказала она.

Специалист призвала не трогать маску руками, когда она находится на лице, однако если в этом есть необходимость — нужно помыть руки с водой и мылом или воспользоваться антисептиком. Для утилизации маски нужно ее аккуратно снять, отодвигая за ушные петли, после чего выбросить в закрытую урну, а руки помыть с мылом и обработать их дезинфицирующим веществом.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что производство медицинских масок в стране будет увеличено до 5 млн штук ежедневно, сообщает RT.

