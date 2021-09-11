Жители дома на Совхозной улице в Москве назвали свою версию отравления людей

Жители столицы предположили, что зафиксированные отравления в доме на Совхозной улице в Москве, могли спровоцировать химикаты, которыми травили насекомых, а не арбузы, как сообщалось ранее, передают "Известия".

Один из жильцов рассказал, что в доме водятся тараканы. Люди подтверждают, что незадолго до отравления они видели объявление о травле тараканов.

10 сентября стало известно об отравлении двух человек в Москве с летальным исходом, предположительной причиной которого стало употребление арбуза, купленного в магазине на Совхозной улице. Семья была госпитализирована в городскую больницу, где 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка скончались.

После этого с признаками отравления были госпитализированы еще семь жителей домов на улице Совхозная. Некоторые из них также рассказали об употреблении в пищу арбузов, купленных в сетях «Магнит» и «Пятерочка».

В сети «Магнит» «Известиям» ранее сообщали, что выясняют все обстоятельства ситуации с отравлением. В компании начали внутреннее расследование. Магазин опечатан. Кроме того, компания сняла всю партию арбузов не только в Москве, но и в других регионах до выяснения обстоятельств ситуации с отравлением.

Ранее сообщалось об отравлениях москвичей арбузами.



