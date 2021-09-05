Арестован подозреваемый в убийстве самарского педофила

Суд отправил под домашний арест на два месяца жителя Самарской области, которого подозревают в убийстве педофила, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В РФ предложено ставить специальный штамп в паспорта педофилов

По его словам, подозреваемым оказался отец одной из пострадавших девочек. Мужчина сам пришел в правоохранительные органы.

Напомним, тело местного жителя 1989 года рождения нашли 2 сентября вблизи поселка Винтай под Самарой. С 2016 по 2021 годы убитый совершил действия сексуального характера в отношении двух девочек.

В апреле в Мурманске две девочки пострадали от нападения мужчины. Одну из них злоумышленник пытался утащить, однако школьнице удалось вырваться.

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ФОТО: pxhere.com
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