Арестован подозреваемый в убийстве самарского педофила

По его словам, подозреваемым оказался отец одной из пострадавших девочек. Мужчина сам пришел в правоохранительные органы.

Напомним, тело местного жителя 1989 года рождения нашли 2 сентября вблизи поселка Винтай под Самарой. С 2016 по 2021 годы убитый совершил действия сексуального характера в отношении двух девочек.

В апреле в Мурманске две девочки пострадали от нападения мужчины. Одну из них злоумышленник пытался утащить, однако школьнице удалось вырваться.

