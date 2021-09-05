Арестован подозреваемый в убийстве самарского педофила
Суд отправил под домашний арест на два месяца жителя Самарской области, которого подозревают в убийстве педофила, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По его словам, подозреваемым оказался отец одной из пострадавших девочек. Мужчина сам пришел в правоохранительные органы.
Напомним, тело местного жителя 1989 года рождения нашли 2 сентября вблизи поселка Винтай под Самарой. С 2016 по 2021 годы убитый совершил действия сексуального характера в отношении двух девочек.
В апреле в Мурманске две девочки пострадали от нападения мужчины. Одну из них злоумышленник пытался утащить, однако школьнице удалось вырваться.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 780 / сут.
Умерли
186 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+18 737 / сут.
- Рогозин: Новый аэропорт у «Восточного» будет уникальным
- Отбор на ЧМ-2022: cборная РФ победила Кипр
- В австралийском зоопарке услышали «детский плач» птицы-имитатора
- Россия одержала победу в «Танковом биатлоне» на «АрМИ-2021»
- Рогозин: Сотрудничество Россия и США продолжится по ракетному двигателю РД-181
- Талибы в очередной раз отложили объявление нового правительства Афганистана
- Facebook идентифицировал видео с чернокожими мужчинами как ролик 20 приматах»
- Экономист прокомментировал расширение списка востребованных в экономике России профессий
- Lockheed Martin и Boeing прекратили продажу ракет Atlas V с российскими двигателями РД-180
- СМИ: США собираются судить за хакерские атаки задержанного в Швейцарии россиянина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru