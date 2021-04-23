Житель Мурманска напал на двух девочек
В Мурманске две девочки пострадали от нападения мужчины, сообщает Life со ссылкой на своей источник.
Одну из них злоумышленник пытался утащить, однако школьнице удалось вырваться. Нападавшим оказался 36-летний Иван Д., который сначала домогался 17-летней на улице, а затем набросился на 13-летнюю школьницу.
Ранее психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН высказал мнение, что люди, осужденные за педофилию, не должны выходить из тюрьмы. По его словам, педофил, однажды совративший ребенка, неизлечим. Он предложил законодателям обратить внимание на американскую систему наказания таких преступников, где за педофилию людям могут дать сразу несколько пожизненных сроков.
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