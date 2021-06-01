В РФ предложено ставить специальный штамп в паспорта педофилов

Как следует из документа, в 2020 году было совершено более 15 тысяч сексуальных преступлений против детей, что на 7,2% больше, чем годом ранее. Отмечается, что практически в половине случаев жертвами преступников становились дети в возрасте до 14 лет.

Также предложено создать реестр педофилов и вносить специальные штампы в паспорта педофилов, которые находятся под административным надзором.

Заместитель председателя «Справедливой России» Олег Нилов предложил казнить педофилов. Он сказал, что педофилы - «нелюди».

