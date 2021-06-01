В РФ предложено ставить специальный штамп в паспорта педофилов

Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова представила президенту России Владимиру Путину доклад, в котором содержится предложение ставить специальный штамп в паспорта педофилов, пишут «Известия».

Детский омбудсмен предложила ввести пожизненный надзор за педофилами

Как следует из документа, в 2020 году было совершено более 15 тысяч сексуальных преступлений против детей, что на 7,2% больше, чем годом ранее. Отмечается, что практически в половине случаев жертвами преступников становились дети в возрасте до 14 лет.

Также предложено создать реестр педофилов и вносить специальные штампы в паспорта педофилов, которые находятся под административным надзором.

Заместитель председателя «Справедливой России» Олег Нилов предложил казнить педофилов. Он сказал, что педофилы - «нелюди».

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ПедофилыАнна Кузнецова
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