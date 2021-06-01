В РФ предложено ставить специальный штамп в паспорта педофилов
Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова представила президенту России Владимиру Путину доклад, в котором содержится предложение ставить специальный штамп в паспорта педофилов, пишут «Известия».
Как следует из документа, в 2020 году было совершено более 15 тысяч сексуальных преступлений против детей, что на 7,2% больше, чем годом ранее. Отмечается, что практически в половине случаев жертвами преступников становились дети в возрасте до 14 лет.
Также предложено создать реестр педофилов и вносить специальные штампы в паспорта педофилов, которые находятся под административным надзором.
Заместитель председателя «Справедливой России» Олег Нилов предложил казнить педофилов. Он сказал, что педофилы - «нелюди».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+8 475 / сут.
Умерли
122 тыс.+339 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+6 715 / сут.
- Костин высказался о возможном отключении SWIFT в России
- В РФ предложено ставить специальный штамп в паспорта педофилов
- Центр «Вектор»: индийский штамм коронавируса не сможет вызвать эпидемию в России
- Сочи назван самым загруженным на лето курортом
- Медведев прокомментировал маркировку СМИ-иноагентов
- С 1 июня маркировка сыров и мороженого станет обязательной
- Медведев: Россия устала от конфронтации с Западом
- Белорусские работодатели смогут увольнять сотрудников за забастовки
- Россия усилит авиасообщение с десятью странами
- Премьер-министры России и Белоруссии обсудили интеграцию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru