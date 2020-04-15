Назван первый симптом коронавируса перед кашлем и лихорадкой

Специалист отметил, что внезапная потеря обоняния или (аносмия) при COVID-19 не связана с обычными простудными симптомами — у человека отсутствует заложенность носа.



На практике люди, как правило, игнорируют отсутствие обоняние, пока не проявляются более тяжелые симптомы — сухой кашель и лихорадка.



Седагат также предположил, что вирус в основном попадает в тело человека именно через нос, с чем и связана потеря обоняния.



По состоянию на 15 апреля коронавирус выявлен практически во всех регионах России. Единственным исключением стала республика Алтай, отмечает Ura.ru

