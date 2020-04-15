Назван первый симптом коронавируса перед кашлем и лихорадкой
Внезапная потеря обоняния — первый признак того, что человек заболел коронавирусом. Этот синдром проявляется раньше, чем появляется кашель и поднимается температура тела. К такому выводу пришел Доцент кафедры отоларингологии и хирургии медицинского факультета Университета Цинциннати, а также врач UC Health Ахмад Седагат.
Специалист отметил, что внезапная потеря обоняния или (аносмия) при COVID-19 не связана с обычными простудными симптомами — у человека отсутствует заложенность носа.
На практике люди, как правило, игнорируют отсутствие обоняние, пока не проявляются более тяжелые симптомы — сухой кашель и лихорадка.
Седагат также предположил, что вирус в основном попадает в тело человека именно через нос, с чем и связана потеря обоняния.
По состоянию на 15 апреля коронавирус выявлен практически во всех регионах России. Единственным исключением стала республика Алтай, отмечает Ura.ru
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