Назван первый симптом коронавируса перед кашлем и лихорадкой

Внезапная потеря обоняния — первый признак того, что человек заболел коронавирусом. Этот синдром проявляется раньше, чем появляется кашель и поднимается температура тела. К такому выводу пришел Доцент кафедры отоларингологии и хирургии медицинского факультета Университета Цинциннати, а также врач UC Health Ахмад Седагат.

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Специалист отметил, что внезапная потеря обоняния или (аносмия) при COVID-19 не связана с обычными простудными симптомами — у человека отсутствует заложенность носа.

На практике люди, как правило, игнорируют отсутствие обоняние, пока не проявляются более тяжелые симптомы — сухой кашель и лихорадка.

Седагат также предположил, что вирус в основном попадает в тело человека именно через нос, с чем и связана потеря обоняния.

По состоянию на 15 апреля коронавирус выявлен практически во всех регионах России. Единственным исключением стала республика Алтай, отмечает Ura.ru

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ФОТО: РИА Новости/Константин Михальчевский
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