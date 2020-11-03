Назван оператор с самым скоростным мобильным интернетом в России
Самый быстрый мобильный интернет в октябре со скоростью около 40 Мбит/сек предоставлял «Мегафон», передает информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.
На втором и третьем месте оказались МТС и «Вымпелком», но с отставанием почти в два раза. Средняя скоростью мобильного интернета этих операторов немногим превышает 20 Мбит\сек. Четверку замыкает Tele2 со скоростью в 14,5 Мбит/сек.
Рейтинг составили с помощью разработанного TelecomDaily приложения «Мегабитус» для измерения скорости интернета на гаджетах. Оно позволяет получать сведения по сотням городов одновременно в режиме реального времени и сделать отчеты не ежегодными, а регулярными – ежемесячными или ежеквартальными.
Приложение передает аналитикам обезличенные данные из более 30 российских городов на основе десятков тысяч замеров. Ожидается, что «Мегабитус» вскоре охватит и новые города, в том числе малые.
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