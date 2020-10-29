МегаФон инвестирует 6 млрд рублей в разработку системы спутниковой передачи данных

Большинство пользователей для выхода в интернет используют Wi-Fi или мобильную сеть. Новые спутниковые космические интернет-сервисы таких компаний, как SpaceX и OneWeb обещают вывести миллиарды людей в онлайн к 2021 году. В конкурентную борьбу сейчас включается и российская компания. Так «МегаФон» готов потратить 6 млрд руб. в исследование перспектив запуска интернет-связи с использованием низкоорбитальных спутниковых систем. Для этого 16 ноября начнет свою работу компания «МегаФон 1440», которую возглавит Алексей Шелобков. Он совместит руководство исследовательской компанией с текущей должностью управляющего директора технологической компании YADRO.

На старте проекта его команда будет сформирована из топ-менеджеров YADRO, а также специалистов МегаФона и компаний группы «ЮэСэМ Телеком». Исследовательский офис сфокусируется на построении эффективной экономической модели и технологической базы для спутниковых систем, разработает прототипы оборудования – как самих спутников, так и инфраструктурных решений для внедрения технологии на массовом рынке, – и испытает их на земле и в космосе.

Основные преимущества низкоорбитальной спутниковой связи – возможность обмена информацией с низким уровнем задержки сигнала (от 20 мс) и высокой скоростью передачи данных – от 50 Мбит/с до 1 Гбит/с.

Алексей Шелобков назвал три главные цели: это перенос опыта и подходов технологической индустрии в аэрокосмическую отрасль. Привлечение к проекту широкого пула экспертов и инвест-партнеров. Третья задача – протестировать новые технологии в реальных условиях.

«Первые орбитальные миссии спутников от «МегаФон 1440» мы рассчитываем совершить уже на горизонте пяти лет», - резюмировал Шелобоков.

В свою очередь, генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян уверил, что за гибридными орбитально-наземными телекоммуникационными сетями – будущее.

«Такие сети смогут дать высокоскоростную связь по всей территории России, вне зависимости от удаленности до абонента или рельефа местности. Это делает их сверхвостребованными не только для развития в дальних областях страны, но и в части применения новых поколений связи, а также интеграции IoT-решений для всех секторов реальной экономики в странеПоявление этой технологии позволит предоставлять услуги высокоскоростной связи не только в России, но и по всему миру. Мы уже лидеры по покрытию и скорости на земле, мы прокладываем арктический канал между Европой и Азией под водой, мы готовы сделать шаг в космос», - отметил Геворк Вермишян.

Добавим, сегодня наземной связью покрыто порядка 35% территории страны, а в зонах с низкой плотностью населения прокладка оптоволокна требует все более существенных инвестиций. Эти расходы уже сопоставимы с вложениями в спутниковые системы. Единственным способом обеспечения повсеместного покрытия является конвергенция наземной и спутниковой связи.

