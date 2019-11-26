Назван лучший по качеству жизни город России
Рейтинг российских городов по качеству жизни составили в Финансовом университете при правительстве РФ, сообщает ТАСС. Лидером стала Казань, на втором месте расположился Грозный, замыкает тройку Тюмень.
Также в топ-5 вошли Москва на четвёртом месте и Санкт-Петербург. Всего в исследовании было 78 городов с населением более 250 тысяч человек, которые оценивали участники опроса. В каждом городе эксперты опросили по 600 человек. Им предложили оценить работу служб города, транспортных структур, развитие инфраструктуры, благоустройство, работу властей.
Ранее НСН писала, что эксперты назвали самые дружелюбные города России. Лидером списка, составленного порталом Domofond.ru, стал Грозный.
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