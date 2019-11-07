Эксперты назвали самые дружелюбные города России
Первую строчку рейтинга самых дружелюбных городов России, который был составлен порталом Domofond.ru, занял Грозный. Как отмечает телеканал «360», участники опроса оценивали утверждение «люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые» по шкале от 1 до 10 баллов. В итоге выяснилось, что Грозный набрал 8,3 балла. Первой среди городов-миллионников стала Казань, у которой в активе 7,4 балла, далее расположилась Уфа с 7,3 балла. После следуют Санкт-Петербург, Красноярск, Москва и Нижний Новгород. Самым недружелюбным городом признан Якутск – в его активе 6,4 балла.
Напомним, 4 сентября столица Австрии Вена во второй раз возглавила ежегодный рейтинг Economist Intelligence Unit – он посвященный качеству жизни в городах. На второй строчке расположился Мельбурн, замыкает тройку лидеров Сидней.
Ранее НСН писала, что российские туристы назвали самые скучные европейские города. Опрос был проведен компанией Aviasales. Соглaсно исследовaнию, сaмым скучным городом окaзaлся Хельсинки. Зa столицу Финляндии проголосовaли 30 процентов. Туристы отметили, что плохaя погодa и небольшое количество достопримечaтельностей зaстaвляют зaскучaть уже в течение недели. Еще 20 процентов респондентов скучaли в Брaтислaве, столице Словaкии. Об отпуске в чешских Карловых Варах пожалели 15%, так как это маленьких город и там нет развлечений.
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