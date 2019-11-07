Эксперты назвали самые дружелюбные города России

Первую строчку рейтинга самых дружелюбных городов России, который был составлен порталом Domofond.ru, занял Грозный. Как отмечает телеканал «360», участники опроса оценивали утверждение «люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые» по шкале от 1 до 10 баллов. В итоге выяснилось, что Грозный набрал 8,3 балла. Первой среди городов-миллионников стала Казань, у которой в активе 7,4 балла, далее расположилась Уфа с 7,3 балла. После следуют Санкт-Петербург, Красноярск, Москва и Нижний Новгород. Самым недружелюбным городом признан Якутск – в его активе 6,4 балла.

Напомним, 4 сентября столица Австрии Вена во второй раз возглавила ежегодный рейтинг Economist Intelligence Unit – он посвященный качеству жизни в городах. На второй строчке расположился Мельбурн, замыкает тройку лидеров Сидней.