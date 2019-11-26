Путин призвал бороться с оттоком молодежи из России
26 ноября 201914:26
Президент России Владимир Путин сообщил о необходимости изменить ситуацию в стране, когда молодежь уезжает из родных мест в большие города. По его словам, проблемой должны заниматься, в том числе, власти на местах, пишет RT.
По словам главы государства такой отток молодежи связан с многими обстоятельствами. Путин добавил, что «это исторически сложившаяся ситуация». Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, считает президент, местные власти «должны работать как следует».
Ранее НСН писала, что более половины молодежи России хотели бы переехать за границу на постоянное место жительства. Такие резульаты показал опрос «Левада-центр». Сообщается, что около 53 процентов россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы эмигрировать из страны
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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев