Путин призвал бороться с оттоком молодежи из России

По словам главы государства такой отток молодежи связан с многими обстоятельствами. Путин добавил, что «это исторически сложившаяся ситуация». Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, считает президент, местные власти «должны работать как следует».

Ранее НСН писала, что более половины молодежи России хотели бы переехать за границу на постоянное место жительства. Такие резульаты показал опрос «Левада-центр». Сообщается, что около 53 процентов россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы эмигрировать из страны

