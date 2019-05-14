Назван лучший плавленый сыр России

Специалисты Роскачества проверили плавленые сыры 20 самых распространенных марок с прилавков российских магазинов. В исследовании участвовали сыры с жирностью от 45 до 60 процентов. Их проверили по 70 показателям безопасности и качества, сообщают «Известия».

По результатам исследования лучшим плавленым сыром был признан продукт марки «Б.Ю. Александров». Следом за ним в итоговом рейтинге идут «Веселый молочник» и Hochland.