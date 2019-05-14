Назван лучший плавленый сыр России
Специалисты Роскачества проверили плавленые сыры 20 самых распространенных марок с прилавков российских магазинов. В исследовании участвовали сыры с жирностью от 45 до 60 процентов. Их проверили по 70 показателям безопасности и качества, сообщают «Известия».
По результатам исследования лучшим плавленым сыром был признан продукт марки «Б.Ю. Александров». Следом за ним в итоговом рейтинге идут «Веселый молочник» и Hochland.
Как сообщает Москва 24, пятерку лидеров замкнули сыры марок «Авида» и «Сыробогатов».
При этом российского Знака качества не удостоился сыр ни одной марки.
Ранее в Роскачестве проверили яйца высшей и отборной категории 38 торговых марок по 35 показателям безопасности и качества. Все образцы оказались безопасными, однако ни один образец не был признан высокачественным.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Выступление Небензи в Совбезе ООН жестко пресекли
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»