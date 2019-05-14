Общество

Назван лучший плавленый сыр России

14 мая10:27

Специалисты Роскачества проверили плавленые сыры 20 самых распространенных марок с прилавков российских магазинов. В исследовании участвовали сыры с жирностью от 45 до 60 процентов. Их проверили по 70 показателям безопасности и качества, сообщают «Известия».

По результатам исследования лучшим плавленым сыром был признан продукт марки «Б.Ю. Александров». Следом за ним в итоговом рейтинге идут «Веселый молочник» и Hochland.

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Как сообщает Москва 24, пятерку лидеров замкнули сыры марок «Авида» и «Сыробогатов». 

При этом российского Знака качества не удостоился сыр ни одной марки.

Ранее в Роскачестве проверили яйца высшей и отборной категории 38 торговых марок по 35 показателям безопасности и качества. Все образцы оказались безопасными, однако ни один образец не был признан высокачественным.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СырРоскачество

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