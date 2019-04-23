В России не нашли достойных яиц

На российском рынке нет высококачественных яиц, заявили в Роскачестве после проверки яиц высшей и отборной категории 38 торговых марок по 35 показателям безопасности и качества.

Тем не менее, все образцы оказались безопасными. Специалисты не обнаружили патогенных организмов, сальмонеллы, металлов, пестицидов, антибиотиков, микроорганизмов повышенного качества и бактерий группы кишечной палочки, пишет РБК.

Эксперты Роскачества также проверили яйца на прочность. Как сообщают Известия, упаковки яиц роняли с 30-сантиметровой высоты. Меньше разбитых яиц было в картонных упаковках, выяснили специалисты.

В ведомстве отметили, что по результатам предыдущей проверки два производителя яиц получили «Знак качества» за свою продукцию.

Стоит отметить, что Росконтроль в ходе проверки пасхальных продуктов выявил три марки яиц, достойных рекомендации ведомства. О результатах исследования специалисты рассказали НСН.

