Назван лучший день недели для бронирования авиабилетов
Эксперты выяснили, в какой день недели выгоднее всего бронировать билеты. Для этого специалисты онлайн-сервиса по поиску авиабилетов Aviasales промониторили историю бронирований на одного взрослого пассажира в экономклассе с начала 2019 года. Выяснилось, что выгоднее всего приобретать билеты во вторник — в этот день они в среднем продаются на 3% дешевле, чем в любой другой. Его примерная стоимость по вторникам составляет 10 420 рублей.
Что касается самого невыгодного дня для планирования путешествий, то им эксперты считают субботу – билеты продаются на 6% дороже, чем во вторник.
Помимо этого, исследователи выяснили, что по вторникам выгодно покупать билеты по России, в Бельгию, Германию, Италию и на Кипр. Из дальних перелётов эксперты выделяют Китай, Индию, Шри-Ланку, Таиланд и США.
Ранее в сентябре НСН писала, что в России сильно увеличились цены билетов на полеты в экономклассе. Об этом говорится в исследовании Росстата. Указывается, что средняя стоимость авиабилета в экономклассе в РФ за восемь месяцев текущего года выросла на 24,1%. В ведомстве отмечают, что такой рост цен стал самым высоким с 2008 года.
В докладе отмечается, что в августе стоимость авиаперелетов традиционно высокая, а с осени и до декабря билеты дешевеют. Эксперты не исключили, что эта тенденция вскоре станет более заметна, сообщает Ura.ru.
Председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туризму и индустрии гостеприимства Юрий Барзыкин заявил в эфире НСН, как рост цен на авиабилеты повлияет на перелеты.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Чайка рассказал о причинах лесных пожаров этим летом
- Экипаж горящего в Норвегии российского траулера спасен
- Правительство поддержало идею о запрете клеток в судах
- В Гидрометцентре россиянам пообещали теплый октябрь
- В России хотят ввести обязательное страхование квартир