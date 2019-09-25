Назван лучший день недели для бронирования авиабилетов

Эксперты выяснили, в какой день недели выгоднее всего бронировать билеты. Для этого специалисты онлайн-сервиса по поиску авиабилетов Aviasales промониторили историю бронирований на одного взрослого пассажира в экономклассе с начала 2019 года. Выяснилось, что выгоднее всего приобретать билеты во вторник — в этот день они в среднем продаются на 3% дешевле, чем в любой другой. Его примерная стоимость по вторникам составляет 10 420 рублей.

Что касается самого невыгодного дня для планирования путешествий, то им эксперты считают субботу – билеты продаются на 6% дороже, чем во вторник.

Помимо этого, исследователи выяснили, что по вторникам выгодно покупать билеты по России, в Бельгию, Германию, Италию и на Кипр. Из дальних перелётов эксперты выделяют Китай, Индию, Шри-Ланку, Таиланд и США.