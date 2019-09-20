Стало известно, почему россияне предпочитают Краснодарский край Турции

Россияне в 2019 году отдали свое предпочтение отечественным курортам, об этом сообщает «Лента.ру» с ссылкой на пресс-релиз портала «ТурСтат».

По данным портала, за лето текущего года Краснодарский край посетило порядка 10,5 млн. туристов из России. Самыми популярными оказались Сочи, Анапа, Геленджик и Ейск. На второй позиции расположился Крым с показателем в 5 млн человек, на третьей – Турция с 4,4 млн путешественников.

Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в эфире НСН отметил некорректность этих данных.

«Не корректно, на мой взгляд, подводить какие-то итоги, когда еще не окончен сезон. Ведь именно сейчас еще идет так называемый «бархатный сезон». Предварительно могу сказать, что по итогам всего года Краснодарский край примет 17 млн туристов, а Турция – порядка 6 млн», - сказал Горин.