Стало известно, почему россияне предпочитают Краснодарский край Турции
Советник руководителя Ростуризма рассказал в эфире НСН, какие курорты посетили жители России летом 2019 года.
Россияне в 2019 году отдали свое предпочтение отечественным курортам, об этом сообщает «Лента.ру» с ссылкой на пресс-релиз портала «ТурСтат».
По данным портала, за лето текущего года Краснодарский край посетило порядка 10,5 млн. туристов из России. Самыми популярными оказались Сочи, Анапа, Геленджик и Ейск. На второй позиции расположился Крым с показателем в 5 млн человек, на третьей – Турция с 4,4 млн путешественников.
Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в эфире НСН отметил некорректность этих данных.
«Не корректно, на мой взгляд, подводить какие-то итоги, когда еще не окончен сезон. Ведь именно сейчас еще идет так называемый «бархатный сезон». Предварительно могу сказать, что по итогам всего года Краснодарский край примет 17 млн туристов, а Турция – порядка 6 млн», - сказал Горин.
Дмитрий Горин рассказал, с чем он связывает интерес россиян к отечественному отдыху.
«В последние годы, действительно, внутренний туризм показывает динамику роста. Прежде всего, за счет доступных и интересных предложений туроператоров. Считаю, что одним из показателей является изменившийся уровень качества сервиса услуг на наших курортах - существенно в лучшую сторону. И, конечно, нельзя забывать о ценовой конкуренции. В России можно найти, весьма, бюджетные путешествия», - заключил эксперт.
В пятерку лидеров по итогам июня-августа также вошли Абхазия с 850 тысячами туристов и Италия с показателем в 600 тысяч россиян.
Ранее сообщалось, что с начала 2019 года средняя стоимость билета на авиатранспорт экономкласса выросла практически на 24%. После сообщения Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) о запланированном повышении цен на 9-10% руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН заявлял, что повышение стоимости авиабилетов может достигнуть 40%.
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