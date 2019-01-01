Жвачку назвали идеальным средством для похудения

Однако, в то же время, специалисты посоветовали не отказываться от перекусов между положенными приемами пищи. Согласно рекомендации лучше выбирать полезные и энергетически ценные продукты, такие, как орехи, фрукты или йогурт.

Представитель Академии питания и диетологии Анжела Планелс привела данные исследования, которое показало, что жующие жвачку люди в среднем потребляют при следующем приеме пищи на 40 калорий меньше, чем обычно.

Другое же исследование показало, что жевательная резинка никак не влияет на аппетит. Кроме того, хоть использование жвачки действительно способно снизить частоту приема пищи, однако после нехватка повседневных калорий компенсируется из менее питательных продуктов.

Уточняется, что по результатам еще одного исследования, регулярное жевание жвачки никак не способствовало снижению веса у взрослых, которые страдают избыточной массой тела или ожирением.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в интервью НСН напомнила, что рис является питательным продуктом, содержащим восемь аминокислот, витамины группы В. Рис ощелачивает организм, выводит избыток жидкости и приводит PH-срез организма к слабой нейтральной среде, что очень полезно для метаболических процессов. Она также напомнила об особенностях употребления блюд из риса в разных странах, их пользе и недостатках.

