Назван идеальный возраст для оформления ипотеки

Также играют роль наличие у заемщика другой недвижимости, его карьерный росте и т. д.

По рекомендации экспертов, ипотеку лучше брать до 40-45 лет, в связи с тем, что в этот период у большинства россиян возникают сложности с доходами и трудоустройством. В пенсионном возрасте из-за высоких рисков банки неохотно выдают кредиты пенсионерам.

По информации экспертов, многие граждане в возрасте до 30 лет чаще арендуют недвижимость, чтобы не иметь долгосрочных обязательств.

Напомним, почти половина россиян, оформивших ипотеку, боятся потерять работу – 46%. Около четверти заемщиков – 23% - опасаются из-за болезни не суметь выплатить ипотеку.

