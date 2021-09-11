Назван идеальный возраст для оформления ипотеки
Оптимального возраста, чтобы брать ипотеку, не существует, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на финансовых экспертов. Это связано с наличием различных, не только финансовых, факторов.
Также играют роль наличие у заемщика другой недвижимости, его карьерный росте и т. д.
По рекомендации экспертов, ипотеку лучше брать до 40-45 лет, в связи с тем, что в этот период у большинства россиян возникают сложности с доходами и трудоустройством. В пенсионном возрасте из-за высоких рисков банки неохотно выдают кредиты пенсионерам.
По информации экспертов, многие граждане в возрасте до 30 лет чаще арендуют недвижимость, чтобы не иметь долгосрочных обязательств.
Напомним, почти половина россиян, оформивших ипотеку, боятся потерять работу – 46%. Около четверти заемщиков – 23% - опасаются из-за болезни не суметь выплатить ипотеку.
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