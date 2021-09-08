Для тех, кому за 50. Названы причины падения интереса россиян к водке

В Клубе профессионалов алкогольного рынка рассказали НСН, что водка в магазинах стала для россиян слишком дорогой, и они заменили ее на «псевдоалкоголь». 

В России продолжает падать спрос на водку: в первом полугодии 2021 года ее продано на 4% меньше, чем годом ранее, и на 3% — чем за такой же период 2019-го, говорится в исследовании рейтингового агентства НРА. Гендиректор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что тенденция падения спроса на водку отмечается в течение последних десяти лет. По его словам, происходит это по двум причинам: сокращение числа потребителей этого крепкого алкоголя и падение реальных доходов населения.

«Потребителями водки являются люди старше 50 лет. У них такие потребительские предпочтения появились еще о времена Советского Союза, когда водка занимала главенствующую позицию в розничном обороте алкоголя. Количество людей в этой целевой группе снижается, соответственно и потребление водки тоже уменьшается. При этом люди от 20 до 40 лет — это преимущественно потребители слабых алкогольных напитков, в первую очередь пива и вина», — пояснил эксперт рынка алкоголя.
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Кроме того, в условиях падения реальных доходов населения, две трети граждан ищут более дешевые заменители водки, находя их в сегменте нелегального рынка.

«Полулитровая бутылка самогона стоит 60-80 рублей. А минимальная розничная цена на такую же бутылку водки — 243 рубля. Попробуй ее купить! В основном цены начинаются от 300 рублей. В этой ситуации — с одной стороны, снижения реальных доходов, с другой, ценового дисбаланса между легальной и нелегальной продукцией — доля потребителей нелегальной псевдоалкогольной продукции растет. Это снижает объемы потребления легальной водки», — отметил Черниговский.

По словам специалиста, производители водки конкурировать с нелегальным рынком в плане цены не могут.

«Кроме установленной минимальной розничной цены они платят налоги и акцизы. В водке за 243 рубля только НДС и акцизов должно быть на 180 рублей. Через интернет пятилитровую канистру псевдоводки можно купить за 600-800 рублей», — сообщил Черниговский.

Он добавил, что одним из основных каналов нелегальной продажи псевдоводки остается интернет. Сейчас существует около 3-х тысяч сайтов, которые незаконно реализуют алкоголь, в первую очередь водку. По мнению гендиректора Клуба профессионалов алкогольного рынка, органы исполнительной власти и МВД должны более активно реагировать на «вакханалию, которая творится в интернете» в сфере продажи алкоголя.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АлкогольВодка
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