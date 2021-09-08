Для тех, кому за 50. Названы причины падения интереса россиян к водке

Кроме того, в условиях падения реальных доходов населения, две трети граждан ищут более дешевые заменители водки, находя их в сегменте нелегального рынка.

«Полулитровая бутылка самогона стоит 60-80 рублей. А минимальная розничная цена на такую же бутылку водки — 243 рубля. Попробуй ее купить! В основном цены начинаются от 300 рублей. В этой ситуации — с одной стороны, снижения реальных доходов, с другой, ценового дисбаланса между легальной и нелегальной продукцией — доля потребителей нелегальной псевдоалкогольной продукции растет. Это снижает объемы потребления легальной водки», — отметил Черниговский.

По словам специалиста, производители водки конкурировать с нелегальным рынком в плане цены не могут.

«Кроме установленной минимальной розничной цены они платят налоги и акцизы. В водке за 243 рубля только НДС и акцизов должно быть на 180 рублей. Через интернет пятилитровую канистру псевдоводки можно купить за 600-800 рублей», — сообщил Черниговский.

Он добавил, что одним из основных каналов нелегальной продажи псевдоводки остается интернет. Сейчас существует около 3-х тысяч сайтов, которые незаконно реализуют алкоголь, в первую очередь водку. По мнению гендиректора Клуба профессионалов алкогольного рынка, органы исполнительной власти и МВД должны более активно реагировать на «вакханалию, которая творится в интернете» в сфере продажи алкоголя.

