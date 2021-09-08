Для тех, кому за 50. Названы причины падения интереса россиян к водке
В Клубе профессионалов алкогольного рынка рассказали НСН, что водка в магазинах стала для россиян слишком дорогой, и они заменили ее на «псевдоалкоголь».
В России продолжает падать спрос на водку: в первом полугодии 2021 года ее продано на 4% меньше, чем годом ранее, и на 3% — чем за такой же период 2019-го, говорится в исследовании рейтингового агентства НРА. Гендиректор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что тенденция падения спроса на водку отмечается в течение последних десяти лет. По его словам, происходит это по двум причинам: сокращение числа потребителей этого крепкого алкоголя и падение реальных доходов населения.
«Потребителями водки являются люди старше 50 лет. У них такие потребительские предпочтения появились еще о времена Советского Союза, когда водка занимала главенствующую позицию в розничном обороте алкоголя. Количество людей в этой целевой группе снижается, соответственно и потребление водки тоже уменьшается. При этом люди от 20 до 40 лет — это преимущественно потребители слабых алкогольных напитков, в первую очередь пива и вина», — пояснил эксперт рынка алкоголя.
Кроме того, в условиях падения реальных доходов населения, две трети граждан ищут более дешевые заменители водки, находя их в сегменте нелегального рынка.
«Полулитровая бутылка самогона стоит 60-80 рублей. А минимальная розничная цена на такую же бутылку водки — 243 рубля. Попробуй ее купить! В основном цены начинаются от 300 рублей. В этой ситуации — с одной стороны, снижения реальных доходов, с другой, ценового дисбаланса между легальной и нелегальной продукцией — доля потребителей нелегальной псевдоалкогольной продукции растет. Это снижает объемы потребления легальной водки», — отметил Черниговский.
По словам специалиста, производители водки конкурировать с нелегальным рынком в плане цены не могут.
«Кроме установленной минимальной розничной цены они платят налоги и акцизы. В водке за 243 рубля только НДС и акцизов должно быть на 180 рублей. Через интернет пятилитровую канистру псевдоводки можно купить за 600-800 рублей», — сообщил Черниговский.
Он добавил, что одним из основных каналов нелегальной продажи псевдоводки остается интернет. Сейчас существует около 3-х тысяч сайтов, которые незаконно реализуют алкоголь, в первую очередь водку. По мнению гендиректора Клуба профессионалов алкогольного рынка, органы исполнительной власти и МВД должны более активно реагировать на «вакханалию, которая творится в интернете» в сфере продажи алкоголя.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 024 / сут.
Умерли
190 тыс.+797 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+18 262 / сут.
- Юрист из Тольятти выиграл суд против комика Соболева
- Росздравнадзор не выявил в РФ информации о проблемах безопасности вакцин от COVID-19
- Зеленский намерен вновь посетить США
- СМИ: тело погибшего главы МЧС РФ Зиничева спецбортом доставят в Москву
- Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС РФ Зиничева
- «Утечка бытового газа». Названа основная версия взрыва в жилом доме в Ногинске
- Собянин призвал россиян гордиться тем, что Россия является сырьевой страной
- Лукашенко предложил не принимать обратно нелегалов из ЕС
- Улицу в Москве могут назвать именем Евгения Зиничева
- Собянин: производительность труда в Москве в два раза выше, чем в регионах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru