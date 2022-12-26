Назван день операции Рогозина по извлечению осколка
Экс-руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин готовится к операции по извлечению осколка, полученного при обстреле в Донецке, сообщает ТАСС.
Она назначена на 26 декабря. «Я лежу, готовлюсь к операции. Завтра [она должна пройти]. <…> Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать тоже проблема. Думают, [как извлечь осколок]», — сказал Рогозин.
Вместе с ним ранения получил председатель правительства ДНР, бывший министр промышленности Ставропольского края Виталий Хоценко. Еще два человека скончались. Один из погибших — помощник Рогозина Михаил Бридасов.
Ранее главу группы военных советников «Царские волки» Дмитрия Рогозина доставили в госпиталь в Московской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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