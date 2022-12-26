Назван день операции Рогозина по извлечению осколка

Она назначена на 26 декабря. «Я лежу, готовлюсь к операции. Завтра [она должна пройти]. <…> Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать тоже проблема. Думают, [как извлечь осколок]», — сказал Рогозин.

Вместе с ним ранения получил председатель правительства ДНР, бывший министр промышленности Ставропольского края Виталий Хоценко. Еще два человека скончались. Один из погибших — помощник Рогозина Михаил Бридасов.

Ранее главу группы военных советников «Царские волки» Дмитрия Рогозина доставили в госпиталь в Московской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

