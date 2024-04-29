Назвали страны с самым большим количеством оплачиваемых праздничных выходных
29 апреля 202412:02
Иран и Камбоджа возглавили рейтинг стран с наибольшим количеством оплачиваемых праздничных выходных, выяснило РИА Новости.
По данным агентства, в этих государствах насчитывается по 27 дней официальных праздников, когда работникам не нужно выходить на работу. Такое обилие выходных в Иране объясняется многочисленными религиозными праздниками, а в Камбодже - памятными датами, связанными с королевской семьей и кхмерским Новым годом, который отмечается несколько дней подряд с большим размахом.
Россия в этом рейтинге заняла 13-е место - в 2023 году в стране было 14 оплачиваемых праздничных выходных. Такое же количество нерабочих праздничных дней предоставляется, к примеру, в Ботсване, Бахрейне и Мьянме.
В числе стран с минимальным количеством оплачиваемых праздников оказались Тунис (6 дней), Уругвай (5 дней) и Чад (3 дня). А в некоторых государствах, таких как США, Япония и ряд островных государств Тихого океана, наличие подобных выходных и вовсе не предусмотрено законом либо остается на усмотрение работодателей.
Ранее стало известно, что большая часть россиян намерена провести майские праздники дома. Как сообщает Газета.Ru, об этом заявили чуть больше 40% участников соцопроса, который провели аналитики сервиса «Банки.ру».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru