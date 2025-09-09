Вин Дизель снова сыграет «Последнего охотника на ведьм»
Кинокомпания Вина Дизеля One Race Films и студия Lionsgate намерены снять сиквел фильма «Последний охотник на ведьм». Об этом сообщает Variety.
Лента 2015 года рассказывает о мире, в котором продолжают существовать скрывающиеся среди людей ведьмы. Их поиском занят бессмертный охотник на ведьм по имени Колдер, которого сыграл Вин Дизель.
«Зрители продолжают открывать для себя фильм «Последний охотник на ведьм» и пересматривать его на всех платформах в течение последнего десятилетия. Это говорит о потребности в новых историях, происходящих в этом мире», - заявил вице-председатель Lionsgate Адам Фогельсон.
Дата старта съёмок и премьеры пока не объявлены, но известно, что Вин Дизель вернётся к роли Колдера.
Ранее студия Lionsgate объявила о переносе выхода предстоящего биографического фильма о Майкле Джексоне на 2027 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
