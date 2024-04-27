«Биться на мешках!»: Нилов призвал россиян отдохнуть от политики на Первомай

«Для меня этот праздник политический. С детства я помню празднование Первого мая: шарики, флажки, демонстрации, транспаранты, фигуру Ленина. Тогда я, может быть, не понимал всего. Для меня это праздник весны, солнца, хорошего настроения и труда. Сейчас праздник Первомай имеет политический окрас, потому что партии в этот день проводят мероприятия, профсоюзные организации тоже. Этот праздник насыщает политическую повестку. Для людей это выходной день. Люди устали, они хотят отдохнуть от политики, не надо их перегружать. Пусть отдыхают, будут здоровее, будут больше детей рожать. У нас и так перегружены все отрицательной информацией», - сказал собеседник НСН.

По его словам, в этом году партия ЛДПР планирует проведение митингов в российских регионах.

«У нас на первое мая по всей стране намечены тематические митинги. Обычно праздник завершается флешмобом. Такую традицию ввел еще Владимир Жириновский. То мы запускали большое количество шаров в небо, то у нас была полевая военная кухня, различные развлечения в русских традициях – бросать мяч, битва на мешках», - заключил Нилов.

Ранее стало известно, что большая часть россиян проведет майские каникулы дома, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Отмечается, что каждый пятый россиянин отправится на дачу, или проведет выходные дни на природе. Поездку по стране во время майских каникул запланировали 8% россиян.

