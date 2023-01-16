Психолог рассказала, как выйти из постпраздничной депрессии

Сегодняшний день — третий понедельник января — психолог Клифф Арналл назвал «грустным понедельником», самым депрессивным днем в году. Согласно разработанной им формуле, этот день особенно мрачен, так как празднование Рождества и Нового года позади, а холодные темные январские будни и пустые кошельки после каникул располагают к апатии. Григорович заявила, что пик обращений к психологам отмечается после 10 января.

«Количество людей, которые в январе остро переживают спад в эмоциональном состоянии, безусловно, растет. В основном это связано с тем, что надежды, связанные с приближающимися праздниками, к сожалению, у большинства не оправдались. Разочарование в таких случаях всегда ощущается болезненнее. В основном за помощью к психологам обращаются женщины», — сказала Григорович.

Также собеседница НСН рассказала, как распознать депрессию у близкого человека.

«Первый признак депрессии — снижение какого-либо желания. Депрессия — это отсутствие «хочу». Если человек не может за пять минут легко перечислить хотя бы десять своих желаний, начиная с самого простого (хочет он выпить чай или кофе) и заканчивая большим, перспективным обзором своих желаний, если ему сложно понять, чего он хочет, это основной симптом депрессии», — отметила психолог.

В заключение Григорович рассказала об эффективном способе выйти из депрессии.

«Глубокая работа всегда дает долгий, устойчивый результат. Если мы говорим про бытовую самопомощь, то здесь хорошо помогут новые впечатления. Чувство новизны формирует интерес за счет того, что нужно ориентироваться в этом новом. Можно просто пойти гулять в какое-то новое место, начать смотреть новый сериал, послушать новую музыку. Еще академик Павлов говорил, что новизна формирует у человека условный ориентировочный рефлекс, он начинает собираться, сосредотачиваться, включаться в новую реальность. Ведь когда наступает депрессия? Когда мы в мире нашей мечты не обнаружили то, что эта мечта реализовалась. И это заставляется нас задумываться о том, как могло бы быть, что произошло бы при другом развитии событий. Реальный мир прекрасен. Когда мы в него возвращаемся и видим, что в нем есть новые краски, новые смыслы, новые виды, новые люди, новые стимулы, это возвращает в нас желание жить», — подытожила она.

Ранее детский психолог Ирина Таранова заявила, что причинами подростковых суицидов обычно становятся депрессии на фоне мировых или личных проблем, а также то, что это явление романтизируется в социальных сетях и мультфильмах. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

