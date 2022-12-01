Курганский губернатор назвал подражание чужой культуре причиной депрессии у россиян
Увлечение россиян «квазикультурной пошлятиной» и недооценка отечественной культуры приводит к депрессиям и суицидам, считает губернатор Курганской области Вадим Шумков. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.
«Недооценка значимости родной национальной культуры, своих родных корней, национальных традиций чревата… Она оборачивается тем, что многие наши дети, внуки народа-победителя уже растут не зная и не помня своего роду-племени ... нередко обезьянничая и подражая в повадках, языке, наполняясь откровенно второсортной квазикультурной пошлятиной», — отметил Шумков.
Политик предположил, что следствием этого становится «рост откровенной духовной пустоты, депрессий, суицидов», а также «отсутствие смысла жизни». По словам Шумкова, пренебрежение родной культурой также приводит к конфликтам «брат на брата».
«Нет сейчас задач в сфере национальной культуры важнее, чем прививать любовь к своим корням, к памяти наших предков, их славной и доброй истории, их героическому прошлому», — заключил глава региона.
Ранее врач общей практики, кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал депрессию самой частой причиной смерти россиян, напоминает «Свободная пресса». Специалист пояснил, что эта проблема приводит к инфаркту миокарда, ишемической болезни сердца и другим смертельным недугам.
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