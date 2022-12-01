Курганский губернатор назвал подражание чужой культуре причиной депрессии у россиян

«Недооценка значимости родной национальной культуры, своих родных корней, национальных традиций чревата… Она оборачивается тем, что многие наши дети, внуки народа-победителя уже растут не зная и не помня своего роду-племени ... нередко обезьянничая и подражая в повадках, языке, наполняясь откровенно второсортной квазикультурной пошлятиной», — отметил Шумков.

Политик предположил, что следствием этого становится «рост откровенной духовной пустоты, депрессий, суицидов», а также «отсутствие смысла жизни». По словам Шумкова, пренебрежение родной культурой также приводит к конфликтам «брат на брата».

«Нет сейчас задач в сфере национальной культуры важнее, чем прививать любовь к своим корням, к памяти наших предков, их славной и доброй истории, их героическому прошлому», — заключил глава региона.

Ранее врач общей практики, кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал депрессию самой частой причиной смерти россиян, напоминает «Свободная пресса». Специалист пояснил, что эта проблема приводит к инфаркту миокарда, ишемической болезни сердца и другим смертельным недугам.

