Навка показала фото с Костомаровым

Российская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка встретилась с бывшим партнером по танцам на льду Романом Костомаровым после его выписки из больницы, сообщает телеканал «360».

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Она поделилась совместной фотографией. «Очень рада была видеть их с женой Оксаной. Такая теплая и душевная встреча получилась», — заявила Навка.

Она отметила, что восхищается силой духа спортсмена и его характером.

Ранее Навка рассказала о шансах фигуриста Романа Костомарова встать на коньки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Татьяна НавкаФигуристы

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