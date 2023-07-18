Навка показала фото с Костомаровым

Она поделилась совместной фотографией. «Очень рада была видеть их с женой Оксаной. Такая теплая и душевная встреча получилась», — заявила Навка.

Она отметила, что восхищается силой духа спортсмена и его характером.

Ранее Навка рассказала о шансах фигуриста Романа Костомарова встать на коньки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

