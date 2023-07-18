Навка показала фото с Костомаровым
18 июля 202300:24
Российская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка встретилась с бывшим партнером по танцам на льду Романом Костомаровым после его выписки из больницы, сообщает телеканал «360».
Она поделилась совместной фотографией. «Очень рада была видеть их с женой Оксаной. Такая теплая и душевная встреча получилась», — заявила Навка.
Она отметила, что восхищается силой духа спортсмена и его характером.
Ранее Навка рассказала о шансах фигуриста Романа Костомарова встать на коньки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru