Навка оценила шансы Костомарова вернуться на лед
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о шансах фигуриста Романа Костомарова встать на коньки. Слова спортсменки приводит РИА Новости.
По мнению Навки, Костомаров обязательно встанет на коньки. Фигуристка отметила, что пока рано говорить о том, в каком качестве Костомаров вернется на лед.
«Он очень сильный и преодолеет эту преграду», - сказала олимпийская чемпионка.
Костомарова госпитализировали 10 января с гриппом и пневмонией. Ему ампутировали обе стопы, голени, кисть правой руки и несколько пальцев на левой.
Из больницы фигуриста выписали 6 июля. Он опубликовал видео тренировок с протезами на ногах.
В беседе с изданием «Вечерняя Москва» реабилитолог Валерий Васильев заявил, что восстановление Костомарова займет не больше года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Навка оценила шансы Костомарова вернуться на лед
- Ветеран ЦСКА назвал Марио Фернандеса – мальчиком для кухарок
- СМИ: в Москве напали на сотрудника посольства КНДР
- Путин заявил, что ВСУ часто отказываются использовать иностранные танки
- РСТ: въездной налог на Бали не напугает россиян
- Байден: затягивание конфликта на Украине не в интересах России
- Экономист Бунич: рис может подорожать вдвое после запрета Индии на экспорт
- Путин: Россия не против обсуждения гарантий безопасности Украине
- Путин: Россия продлит зерновую сделку только тогда, когда будут выполнены данные ей обещания
- Гладков: под обстрел ВСУ попали два населенных пункта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru