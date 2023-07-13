Навка оценила шансы Костомарова вернуться на лед

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о шансах фигуриста Романа Костомарова встать на коньки. Слова спортсменки приводит РИА Новости.

Остеопат прокомментировал тренировки Костомарова с протезами

По мнению Навки, Костомаров обязательно встанет на коньки. Фигуристка отметила, что пока рано говорить о том, в каком качестве Костомаров вернется на лед.

«Он очень сильный и преодолеет эту преграду», - сказала олимпийская чемпионка.

Костомарова госпитализировали 10 января с гриппом и пневмонией. Ему ампутировали обе стопы, голени, кисть правой руки и несколько пальцев на левой.

Из больницы фигуриста выписали 6 июля. Он опубликовал видео тренировок с протезами на ногах.

В беседе с изданием «Вечерняя Москва» реабилитолог Валерий Васильев заявил, что восстановление Костомарова займет не больше года, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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