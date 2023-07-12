Роман Костомаров завел Telegram-канал
12 июля 202321:57
Чемпион Олимпиады 2006 года в Турине в танцах на льду Роман Костомаров завел Telegram-канал. В нём он уже поздоровался со своими подписчиками.
«Всем привет, теперь я в Telegram. И это реальный я. И, я реально с вами», — заявил Костомаров.
Сейчас он находится в процессе восстановления.
Ранее Костомаров выписался из больницы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова пообещал ответ на изъятие автомобилей россиян в ФРГ
- В Верховной раде заявили о разочаровании от саммита НАТО
- Роман Костомаров завел Telegram-канал
- Следы взрывчатки нашли на судне, вероятно связанном с ЧП на «Северных потоках»
- Байден запутался при попытке назвать число членов НАТО
- К Анапе подойдет циклон
- Медведев: Россия и НАТО находятся на грани войны
- Свищев: законопроект о возвращении пива на стадионы Госдума рассмотрит осенью
- Суд арестовал подозреваемых в снятии скальпа с парня в Электростали
- СМИ: в здании ФНС России в Москве произошел пожар
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru