Роман Костомаров завел Telegram-канал

Чемпион Олимпиады 2006 года в Турине в танцах на льду Роман Костомаров завел Telegram-канал. В нём он уже поздоровался со своими подписчиками.

Врач-реабилитолог Васильев заявил, что Костомаров восстановится через полгода-год

«Всем привет, теперь я в Telegram. И это реальный я. И, я реально с вами», — заявил Костомаров.

Сейчас он находится в процессе восстановления.

Ранее Костомаров выписался из больницы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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