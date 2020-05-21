Навка излечилась от коронавируса и рассказала о Пескове

«Все нормально — отрицательный тест. Так что все в порядке», - сказалаНавка. Экс-фигуристка добавила, что чувствует себя хорошо.



Песков, по словам его жены, продолжает находиться в больнице, однако уже идет на поправку, передает Life.ru



Ранее стало известно, что Песков подхватил коронавирус и был госпитализирован с двухсторонней пневмонией. Впоследствии COVID-19 был подтвержден у Навки.



Также коронавирусом заболели министр культуры РФ Ольга Любимова, глава Минстроя Владимир Якушев, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, а также глава правительства Михаил Мишустин. Премьер-министр уже выздоровел и вернулся к исполнению своих обязанностей.

