Навка излечилась от коронавируса и рассказала о Пескове

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила о том, что излечилась от коронавируса. В то же время ее супруг, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, все еще находится в больнице.

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«Все нормально — отрицательный тест. Так что все в порядке», - сказалаНавка. Экс-фигуристка добавила, что чувствует себя хорошо.

Песков, по словам его жены, продолжает находиться в больнице, однако уже идет на поправку, передает Life.ru

Ранее стало известно, что Песков подхватил коронавирус и был госпитализирован с двухсторонней пневмонией. Впоследствии COVID-19 был подтвержден у Навки.

Также коронавирусом заболели министр культуры РФ Ольга Любимова, глава Минстроя Владимир Якушев, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, а также глава правительства Михаил Мишустин. Премьер-министр уже выздоровел и вернулся к исполнению своих обязанностей.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Татьяна НавкаПесковКоронавирус
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