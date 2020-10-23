Навальный считает, что имел право покинуть Россию без разрешения Путина

Ранее глава государства заявил, что давал поручение разрешить Навальному выезд за границу, так как у него был запрет.

Инцидент с Алексеем Навальным произошел 20 августа в самолете, направлявшемся из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, где местные медики оказывали ему экстренную помощь. В состоянии комы позднее его перевезли в берлинскую клинику Charite. В правительстве ФРГ заявили, что в организме оппозиционера нашли яды из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что никаких отравляющих веществ в его организме не было найдено.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов ранее в эфире НСН возмутился версии издания The Guardian о том, что Навального отравили российские спецслужбы с целью вынудить к отъезду из России. Он высказал предположение, что Навальный зарабатывает себе политический рейтинг, и назвал рассказы оппозиционера сказками низкого качества.

