Навальный считает, что имел право покинуть Россию без разрешения Путина
Оппозиционер Алексей Навальный написал в Instagram, что имел законное право покинуть Россию для отправки на лечение в Германию без личного разрешения президента Владимира Путина. По словам основателя ФБК, у него есть загранпаспорт.
«Я выиграл Европейский суд по этому поводу. По сфабрикованному делу об «оскорблении ветерана» у меня пытались взять подписку о невыезде, но статья не предусматривает ограничения свободы. Подписку я давать отказался и, как вы знаете, свободно поехал в Новосибирск и Томск. Никто меня не ограничивал», - написал он.
Ранее глава государства заявил, что давал поручение разрешить Навальному выезд за границу, так как у него был запрет.
Инцидент с Алексеем Навальным произошел 20 августа в самолете, направлявшемся из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, где местные медики оказывали ему экстренную помощь. В состоянии комы позднее его перевезли в берлинскую клинику Charite. В правительстве ФРГ заявили, что в организме оппозиционера нашли яды из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что никаких отравляющих веществ в его организме не было найдено.
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов ранее в эфире НСН возмутился версии издания The Guardian о том, что Навального отравили российские спецслужбы с целью вынудить к отъезду из России. Он высказал предположение, что Навальный зарабатывает себе политический рейтинг, и назвал рассказы оппозиционера сказками низкого качества.
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