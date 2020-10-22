«Не простудиться бы на ваших похоронах»: Путин пошутил о недоброжелателях

Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» рассказал о реакции на недоброжелателей, ожидающих «затухания» страны, сообщает сайт Кремля.

Российский лидер отметил, что Россия объективно оценивает свои возможности и потенциал в различных сферах. «Хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно — как бы не простудиться на ваших похоронах», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что после Второй мировой войны миропорядок установили страны-победительницы, в том числе Советский Союз, и после исчезновения СССР «Россию кто‑то попытался вообще списать со счетов».

«Как я уже говорил, уже не существует СССР, но есть Россия», — сказал Путин.

Кроме того, глава государства рассказал о том, что идея сохранения послевоенного международного порядка пользуется поддержкой в мире. Однако, по мнению президента, необходимо скорректировать устройство мировой политики, так как за последние десятилетия «соотношение сил, возможностей, позиций государств серьёзно изменилось».

Ранее Владимир Путин рассказал о поручении Генпрокуратуре выпустить за границу оппозиционера Алексея Навального.

