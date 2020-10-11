Навальный высмеял обвинения в алкогольном отравлении

В аккаунте установлена геометка на русском языке «Кафтанчиково». На фото Навальный стоит в спортивном жилете на пустом пляже. Рядом с ним снятые кроссовки.

«Пришёл купаться. Жду, когда принесут самогон», - написал Навальный.

Накануне завотделением острых отравлений Больницы скорой медпомощи № 1 в Омске, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев объяснил ацетон в моче Навального тем, что блогер выпивал за шесть-восемь часов до госпитализации в связи с подозрениями на отравление боевым веществом «Новичок». Определить, употреблял оппозиционер дорогой алкоголь или «самогонку», сложно.

«Это (напиток, который пил Навальный — прим. НСН) неизвестно. Но это этиловый спирт. С точки зрения экспертизы ГАИ это не считается значимым», —отметил эксперт.

Напомним, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин в эфире НСН назвал отравление Навального инсценировкой.

«Отравили чем-то несложным. Допустим, от передозировки инсулином человек впадает в кому. Инсулин быстро разлагается и не оставляет следов», - отметил эксперт.

